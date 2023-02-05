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НовостиОбщество5 февраля 2023 9:49

Массовые отмены концертов продолжаются в Петербурге

Представители индустрии отмечают, что на их бизнес влияет множество факторов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Концерт ДДТ переносился уже трижды.

Концерт ДДТ переносился уже трижды.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концертная индустрия Петербурга продолжает переживать непростые времена. Вслед за пандемией, когда практически все выступления были сорваны или отложены на неопределенный срок, пришли новые трудности. Массовые отмены выступлений есть и сейчас, когда про коронавирус все уже почти забыли. При этом сами бизнесмены оптимизма не теряют.

- Сегодняшнее положение, каким бы трудным оно ни казалось, значительно лучше того, что происходило в 2020–2021 годах, когда были введены жесткие карантинные ограничения, не позволявшие работать, - пишет «Деловой Петербург».

Эксперты отмечают, что в нынешних реалиях причинами отмены по большей части является совокупность факторов. Это может быть болезнь того или иного артиста, а также общественно-политическая обстановка.

В частности, большой петербургский концерт группы ДДТ переносился уже трижды и не факт, что состоится и в нынешнюю дату.