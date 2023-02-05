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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 14:42

В Карелии мужчина избил девочку, которая не уступила ему дорогу

Подозреваемого задержала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Житель Карелии ударил ребенка на пешеходной дорожке.

Житель Карелии ударил ребенка на пешеходной дорожке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Карелии задержала мужчину, который избил девочку, встретившуюся ему на пути. Инцидент произошел в городе Пудож (Пудога) и возмутил местное население своей беспричинностью.

- Вечером 3 февраля девочка возвращалась домой, когда на улице ее ударил незнакомец. После чего ребенку потребовалась специализированная медицинская помощь, - сообщает пресс-служба карельского управления МВД России.

Заявление в полицию написали родители пострадавшей. А на следующее утро был задержан и подозреваемый. 33-летний мужчина на допросе рассказал, что ударил девочку по лицу из-за того, как она попыталась его обойти и обогнать на пешеходной дорожке.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Ему грозит до двух лет лишения свободы.