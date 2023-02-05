В Карелии мужчина избил девочку, которая не уступила ему дорогу

Житель Карелии ударил ребенка на пешеходной дорожке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Карелии задержала мужчину, который избил девочку, встретившуюся ему на пути. Инцидент произошел в городе Пудож (Пудога) и возмутил местное население своей беспричинностью.

- Вечером 3 февраля девочка возвращалась домой, когда на улице ее ударил незнакомец. После чего ребенку потребовалась специализированная медицинская помощь, - сообщает пресс-служба карельского управления МВД России.

Заявление в полицию написали родители пострадавшей. А на следующее утро был задержан и подозреваемый. 33-летний мужчина на допросе рассказал, что ударил девочку по лицу из-за того, как она попыталась его обойти и обогнать на пешеходной дорожке.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Ему грозит до двух лет лишения свободы.