Биолог показал съедобные зимние опята, растущие в лесу под Петербургом

Под Петербургом выросли зимние опята. Фото: Павел Глазков vk.com/kazdoytvaripopare

Грибы собирать можно и зимой. Причем съедобные. «Залежи» зимних опят нашел в лесу под Петербургом биолог Павел Глазков. Он прогулялся по ближайшим пригородам и нашел большую грибницу, выросшую на дереве.

- Эти грибы выдерживают морозы до -10 градусов и не погибают! Во время оттепели они оттаивают и продолжают расти! Не зря их называют зимними опятами. Ведь в теплые зимы их можно собирать до весны, - написал биолог в паблике «Каждой твари по паре».

Интересно, что по грибам можно понять, были они в заморозке, или нет. Перенесшие холода опята темнеют, а у молодых шляпка имеет янтарный цвет. Но самое замечательное, что эти грибы не спутать с ложными опятами. Те во время холодов погибают, а съедобные - нет.

Но в любом случае, собирать грибы надо очень внимательно и есть только в том случае, если есть 100-процентная уверенность в их безопасности.

Интересно, что эти же грибы продаются и в магазинах, но в маринованном виде. А вообще зимние опята очень популярны в странах Юго-Восточной Азии, в частности в Китае.