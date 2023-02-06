Рейд по водителям-мигрантам прошел в Московском районе Петербурга

В Московском районе полиция провела рейд по проверке водителей-мигрантов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Московском районе Санкт-Петербурга прошел рейд по проверке водителей-мигрантов. Сотрудники ДПС вместе с кинологами и Росгвардией останавливали автомобили на дорогах района и проверяли документы у автомобилистов. Об этом 6 февраля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В ходе профилактических мероприятий было проверено около 300 автомобилей. За различные нарушения ПДД к административной ответственности привлечено более 15 человек, - рассказали в полиции.

Так, сотрудники полиции поймали 11 водителей, которые оказались гражданами зарубежья и находились в России с нарушениями миграционного законодательства. Восемь из них нарушили порядок въезда в страну, остальные трое - режим проживания в стране. Все они будут привлечены к административным наказаниям.