В Петербурге ищут девушку, таинственно пропавшую больше двух недель назад

В Петербурге ищут девушку, таинственно пропавшую в январе Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге ищут молодую женщину, которая пропала больше двух недель назад, но до сих пор ее никто не искал. Тревогу подняла подруга 31-летней Альбины. Та перестала выходить на связь еще 21 января 2023 года. Также выяснилось, что оказывается девушка жила с парнем, про которого ее друзья не знали, а сам мужчина в полицию не обратился. Об этом подруга пропавшей рассказала в социальной сети.

- Родные на панике с Набережных Челнах, нечего сделать не могут. У подруги заявление в полиции не принимают, потому что не родственница. Последний раз была в военном городке Солнечного города , одета была в серый светоотражающий пуховик , синие утепленные джинсы, в черных ботинках, - рассказала подруга.

Со слов подруги пропавшей, Альбина не рассказывала про парня с которым живет. В свою очередь молодой человек говорит, что они просто дружили.

Сейчас полиция уже приняла заявление. Также к поискам подключилась организация "ЛизаАлерт".