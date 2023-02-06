«Мостотрест» объявил в розыск пропавшую часть исторического ограждения набережной реки Фонтанки

"Мостотрест" ищет тех, кто увез историческую ограду набережной Фонтанки. Фото: vk.com/liteynyokrug

Петербургский «Мостотрест» объявил в розыск часть ограждения набережной реки Фонтанки. Историческая ограда бесследно исчезла несколько дней назад. На отсутствие ограды пожаловались местные жители.

- 4 февраля через номер 004 в «Мостотрест» поступила информация, что на набережной реки Фонтанки напротив дома 12 отсутствует перильное ограждение, а между гранитными тумбами натянут провод. При этом никакой официальной информации от правоохранительных органов о ЧП не поступало, - сообщает пресс-служба организации.

По видео с камер наблюдения работники «Мостотреста» установили, что утром 3 февраля здесь произошло ДТП, а через пару часов эвакуатор увез разбитый автомобиль и само чугунное ограждение. Номер «Газели» удалось отследить.

- Просим лиц, ответственных за ДТП и вывоз ограждения, самостоятельно связаться с «Мостотрестом» и вернуть перильное ограждение, являющееся частью объекта культурного наследия «Набережные и мосты реки Фонтанки», - просят в организации