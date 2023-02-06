Производство ирландского виски запустили в Петербурге

В Петербурге наладили выпуск ирландского виски Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начали производить ирландский виски. После ухода иностранных брендов с российского рынка в стране появился дефицит этого крепкого напитка. Однако теперь виски будут выпускать на заводе в Северной столице из зерновых и солодовых ирландских дистиллятов, выдержанных в дубовых бочках больше 3 лет. Об этом 6 февраля 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Первая партия продукции под собственной маркой компании Ladoga составит 63 тысяч бутылок. Планируемый годовой объем — 400 тысяч бутылок. На данный момент проект направлен на внутренний рынок: предприятие планирует занять долю 30 процентов в сегменте ирландского виски в России, - пишет издание.

Сейчас в России виски производят около 20 заводов. А вот ирландский виски в Петербурге будут разливать впервые.