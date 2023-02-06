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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 10:55

Пожар возник в Институте графического дизайна на Вознесенском проспекте

Движение по проспекту перекрыто, идет эвакуация
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Вознесенском проспекте загорелось здание Института дизайна.

На Вознесенском проспекте загорелось здание Института дизайна.

Фото: СОЦСЕТИ

Пожар произошел в здании петербургского Института Графического дизайна, подведомственного Университету промышленных технологий и дизайна. Из-за возгорания в институте, расположенном на Вознесенском проспекте, пришлось остановить движение транспорта.

- Было замечено задымление перекрытий здания. На месте работают наши сотрудники, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе городского управления МЧС.

По предварительным данным площадь возгорания составляет около двух квадратных метров. Однако эвакуация из здания института все же проводится. На месте ЧП находятся и другие экстренные службы: полиция, скорая помощь. Сотрудники МЧС проливают кровлю института с выдвижных лестниц.

Сведения о пострадавших уточняются.