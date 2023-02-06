Пожар возник в Институте графического дизайна на Вознесенском проспекте

На Вознесенском проспекте загорелось здание Института дизайна. Фото: СОЦСЕТИ

Пожар произошел в здании петербургского Института Графического дизайна, подведомственного Университету промышленных технологий и дизайна. Из-за возгорания в институте, расположенном на Вознесенском проспекте, пришлось остановить движение транспорта.

- Было замечено задымление перекрытий здания. На месте работают наши сотрудники, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе городского управления МЧС.

По предварительным данным площадь возгорания составляет около двух квадратных метров. Однако эвакуация из здания института все же проводится. На месте ЧП находятся и другие экстренные службы: полиция, скорая помощь. Сотрудники МЧС проливают кровлю института с выдвижных лестниц.

Сведения о пострадавших уточняются.