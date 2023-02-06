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НовостиЭкономика6 февраля 2023 12:54

Петербургская торговая сеть «Лента» запустит формат магазинов эконом-класса

Для супермаркетов-дискаунтеров зарегистрировано название «Лента Эконом»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Лента" откроет магазины эконом-класса.

"Лента" откроет магазины эконом-класса.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская торговая сеть «Лента» намерена войти в сегмент торговли эконом-класса и открыть сеть магазинов-дискаунтеров. Для этого уже зарегистрировано название «Лента Эконом», под которым будут открываться торговые точки. Точнее, открываться заново, так как в формат дискаунтеров собираются превратить некоторые из уже существующих магазинов.

- Регистрация нового товарного знака необходима для запуска пилотного проекта, который подразумевает переформатирование некоторых существующих гипермаркетов, - пишет «РБК-Петербург».

Причиной для ухода в формат магазинов низких цен стала тенденция на уменьшение покупательского спроса. Люди стали меньше тратить, в том числе на крепкие спиртные напитки, бытовую технику, вещи и игрушки. А если и тратят, то предпочитают недорогие продукты и товары. Первой реакцией на это было расширение линейки дешевых товаров. Теперь пришла очередь переформатирования магазинов целиком.