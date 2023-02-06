Александр Беглов призвал оказывать содействие почетным донорам Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

8 февраля 2023 года Санкт-Петербург отметит пять лет с момента учреждения награды "Почетный донор Петербурга". На данный момент этого звания удостоены уже более 4 тысяч человек. Это те, кто безвозмездно сдал свою кровь от 20 до 40 раз. В Северной столице почти каждый десятый почетный донор - государственный служащий или работник городских бюджетных организациях.

- Отмечу, что награда "Почетный донор Санкт-Петербурга" - не предусматривает никаких льгот. Это знак признания городом заслуг человека. Очень важно оказывать таким людям любое возможное содействие. Поддерживать их благородную миссию – всеми доступными средствами, - подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

Также градоначальник поблагодарил всех, кто сдает кровь на нужды медицинских учреждений.