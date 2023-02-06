Компании из Петербурга и других регионов России представят новейшие разработки в авиаотрасли на выставке в Москве

Более 100 компаний примут участие в выставке гражданской авиации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 100 компаний из Москвы, Петербурга и других регионов страны примут участие в Национальной выставке гражданской авиации NAIS, которая пройдет 7 и 8 февраля в столице России.

- В 2023 году проведение NAIS приурочено к празднованию 100-летия Гражданской авиации России.10-я Юбилейная национальная выставка посвящена отечественным технологиям для развития и поддержания инфраструктуры гражданской авиации страны и содействия в достижении целей Транспортной стратегии РФ, - отмечают организаторы из АНО «Национальные приоритеты».

Нынешний форум пройдет под знаком импортозамещения и независимого развития авиаотрасли. Цель - повышение транспортной доступности регионов России, в том числе отдаленных, мобильности населения, а также увеличение скорости и объема грузоперевозок.

Введенные в отношении России санкции стимулируют развитие собственного авиастроения и создание сети аэропортов для гражданской авиации в короткие сроки

Новейшие высокотехнологичные разработки и продукты на NAIS также представят компании из Китая и Беларуси.