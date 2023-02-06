Пес со связанными лапами и пастью несколько дней сидел в подсобке клиники в Петербурге

Пса породы бигль в клинику приводит сотрудница. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

Неравнодушные петербуржцы переживают за собаку, которая несколько дней сидит в подсобном помещении в одной из клиник города. Судя по фотографиям, пес породы бигль вынужден сидеть на поводке с перевязанными лапами и пастью. Об этом сообщается в паблике «Шувалово-Озерки I Выборгский район I СПб» во «ВКонтакте».

- Собаку увидела моя свекровь, которая работает в этой клинике. Другая работница медучреждения несколько дней подряд приводит пса с собой и оставляет его связанным, «чтобы он не лаял», - говорится в сообщении.

Сама женщина якобы нашла этого бигля и хочет оставить его себе. Автор поста надеется найти настоящего хозяина собаки. В комментариях волонтеры написали о том, что уже пытались забрать питомца из клиники. Но на тот момент учреждение уже закрылось и попасть туда не удалось. Добровольцы планируют вернуться туда завтра, чтобы выяснить, чья на самом деле это собака, и в случае чего, забрать пса на передержку.