Туман и до -5 градусов прогнозируют в Ленобласти 7 февраля

В Ленобласти утром ожидается туман Фото: Артем КИЛЬКИН

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 7 февраля. Ночью пройдет небольшой снег, зато днем осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

- Ночью и утром ожидается туман. Скорость юго-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -13 градусов, а днем будет от 0 до -5 градусов. На дорогах станет скользко из-за гололедицы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В Петербурге во вторник существенных осадков не ожидается. Скорость переменного слабого ветра достигнет десяти метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, а днем будет от одного до трех градусов со знаком минус. Ночью повысится атмосферное давление.