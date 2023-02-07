Строительство новых домов в Петербурге подорожало на 20%

Строить новые дома в Петербурге стало дороже на 20% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге строительство новых домов подорожало на 20 процентов. Стоимость возведения новостроек выросла в связи с резким подорожанием строительных материалов. Причем, большая часть затрат в структуре себестоимости занимает возведение самого конструктива здания. Об этом 7 февраля 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Пик роста цен на строительные материалы пришелся на март-май прошлого года, когда стоимость некоторых товаров подскочила в 1,5-2 раза. Так, цены на минеральную вату выросли на 94 процента, на гидроизоляционные материалы - на 71 процент, на керамические кирпичи и плитку - на 38 процентов, - пишет издание.

Многие материала, которые импортировались, удалось заменить. Так, место итальянского мрамора и плитки заняла карельская. Но в строительстве остаются позиции, которые продолжают сильно зависеть от импорта.