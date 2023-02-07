Девушку изнасиловал двоюродный брат в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция проверяет заявление несовершеннолетней девушки, которая рассказала об изнасиловании. 17-летняя жительница региона рассказала, что над ней надругался двоюродный брат минувшим летом. Об этом 7 февраля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 6 февраля в ходе доверительной беседы инспектора по делам несовершеннолетней УМВД по Выборгскому району 17-летняя девушка рассказала о пережитом. Она поведала, что летом 2022 года ее изнасиловал 26-летний двоюродный брат, гражданин Азербайджана, - сообщил источник.

Девушка пояснила, что летом она гостила в поселке Лебедевка Выборгского района в области, где ее кузен работал подсобным рабочим по строительству частных домов. В один из дней он напал на нее, применив силу, изнасиловал.

Сейчас мужчина находится на родине в Закавказье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.