Главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещал много оттепелей до конца зимы

Александр Колесов обещал много оттепелей в Петербурге до конца зимы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последний зимний месяц в Санкт-Петербурге хоть и принес немного снежной погоды, но долго задержать ее не сможет. До конца февраля в Северной столице постоянно будут то оттепели, то снова небольшие морозы. Эти перепады будут сопровождать погоду все время до тех пор, пока окончательно не придет зима. Об этом spb.kp.ru 7 февраля 2023 года рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Впереди много оттепелей. И эти перепады температурные от плюса к минусу будут постоянно до конца зимы. Никуда не деться от них, - рассказал синоптик.

И сейчас к Петербургу вновь приближается очередная оттепель. В среду, 8 февраля, температура опять перейдет через отметку в ноль градусов и повысится до плюс 2 градусов. Но, как отметил Александр Михайлович, на этот раз оттепель кратковременная. Она продержится всего 2-3 дня, а к входным температура опять станет отрицательной.