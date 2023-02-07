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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 15:21

Одного человека убили и одного тяжело ранили на автобусной остановке на севере Петербурга

Мужчин с ножевыми ранениями нашли днем 7 февраля на Светлановском проспекте
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Двух мужчин порезали ножом на остановке. Фото: ГСУ СКР по СПб.

Двух мужчин порезали ножом на остановке. Фото: ГСУ СКР по СПб.

Двух изрезанных ножом мужчин нашли днем 7 февраля на автобусной остановке на Светлановском проспекте. Один был уже мертв, а второй жив, но в тяжелом состоянии. Мужчину экстренно госпитализировали, а делом занялись следователи СК.

- В настоящее время осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

По факту произошедшего Слеком завел уголовное дело о покушении на двойное убийство. По предварительным данным, убитый и раненный - граждане Узбекистана. В связи с преступлением полиция разыскивает молодого мужчину в темной куртке.