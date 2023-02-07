Ленобласть стала лучшей в России по выявлению телефонных мошенников

За 2022 год в Ленобласти поймали 1,9 тысячи телефонных мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленобласть стала лучшим регионом в России по динамике раскрытия IT-преступлений в 2022 году. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на областную прокуратуру. В частности, за прошлый год правоохранители поймали 1,9 тысячи телефонных мошенников. Это вдвое больше, чем та же статистика за 2021 год. А всего в 2022 году в Ленобласти произошло почти 7,5 тысячи преступлений в сфере информационных технологий.

- Безусловно, мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим наращивать наши усилия, - цитируют в издании прокурора Ленобласти Сергея Жуковского.

Сотрудники прокуратуры продолжают напоминать о том, что стоит быть начеку и не слушать каждого, кто звонит вам на телефон. Если человек на том конце провода представляется полицейским, сотрудником ФСБ или службы безопасности банка, то эту информацию нужно перепроверить. Проверенный способ действий следующий – сбросить звонок и самому перезвонить на официальный номер организации, работник которой якобы вам звонил.