Деловые туристы принесли в экономику Петербурга около 50 млрд рублей в 2022 году

62% деловых туристов - мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

Деловые туристы потратили в Петербурге около 50 миллиардов рублей в прошлом году. В последнее время деловой туризм входит в тройку главных целей посещения Северной столицы. Это связано с тем, что в городе есть вся необходимая инфраструктура для проведения официальных мероприятий.

- Деловой туризм очень важен, потому что он позволяет повысить загрузку объектов индустрии гостеприимства, в том числе в низкий сезон, стимулирует повторные поездки и повышает инвестиционную привлекательность города, - отметил председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

В прошлом году Петербург с деловыми целями посетили около 940 тысяч раз. 62 процента таких туристов – мужчины. 47 процентов гостей города прилетают в Северную столицу на самолете. Чаще всего эти туристы проводят в городе около недели. В 50 процентах случаев они снимают жилье в гостиницах уровня 3-5 звезд. Средний за проживание составляет 53 тысячи рублей, что на 15 тысяч больше, чем у тех, кто приезжает в город на Неве с другими целями.