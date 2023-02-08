Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

Синоптики предупреждают о ветре и гололеде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Гидрометцентр России объявил в Петербурге желтый уровень погодной опасности. Причиной беспокойства метеослужб стал сильный ветер, который ожидается в городе утром и днем четверга, 9 февраля.

- По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 13 часов 9 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-17 метров в секунду, - сообщает Управление информации Смольного.

Напомним, что всего существует три уровня погоды, как светофор: зеленый – безопасный, желтый – потенциально опасный и красный – опасный.

В нынешнем случае жителям и гостям Петербурга советуют проявлять осторожность при нахождении рядом с деревьями, дорожными знаками, зданиями. То есть теми местами, которые может повредить ветром.

Кроме ветра опасность представляет и гололед. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет держаться околонулевая температура со слабыми оттепелями, что приводит к таянию снега и обледенению дорог с тротуарами.