Масштабные обыски идут в автошколах Петербурга по делу о взятках при получении прав

Инспекторов МРЭО ГИБДД подозревают в получении взяток при выдаче прав. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция вскрыла коррупционную схему в сфере приема экзаменов на водительские права в Петербурге. В ней оказались замешаны сотрудники пяти сетевых автошкол города на Неве, а также принимавшие экзамены инспекторы ГИБДД.

- Полицейские установили пять автошкол, в которых осуществлялось фиктивное обучение теории и практике вождения. После этого кандидатам за денежное вознаграждение гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В зависимости от сложности ситуации и категорий прав, сумма взятки составляла от 65 до 160 тысяч рублей. Сотрудники собственной безопасности МВД установили два областных МРЭО, где в течение нескольких лет «продавались» права всем желающим.

Уже возбуждено несколько уголовных дел о посредничестве в получении взятки. Сейчас в офисах автошкол идут массовые обыски. Допрашивают также действующих и бывших инспекторов МРЭО ГИБДД.