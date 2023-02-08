Обгорелый труп женщины вытащил на лестничную площадку дома житель Купчино

В Купчино убили молодую женщину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала 52-летнего жителя Купчино, который шокировал жителей дома по Бухаресткой улице, вытащив на лестничную площадку из квартиры обгорелый труп молодой женщины.

- 7 февраля поступило сообщение о том, что мужчина выволок из своей квартиры женщину с окровавленными ногам, в бессознательном состоянии. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп неизвестной женщины с термическими ожогами различных частей тела, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее следователи установили, что погибшей оказалась 30-летняя петербурженка. На ее теле нашли следы насильственной смерти. А вскоре на улице был задержан и подозреваемый. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос с избранием задержанному меры пресечения.