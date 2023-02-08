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НовостиОбщество8 февраля 2023 13:38

60-летнему петербуржцу грозит штраф за катание на велосипеде по льду Невы

Сотрудники полиции нашли мужчину после появления в Сети видео
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские нашли нарушителя

Полицейские нашли нарушителя

Фото: Артем КИЛЬКИН

Транспортная полиция Петербурга нашла мужчину, который катался по льду Невы и попал на видео. Кадры были опубликованы в Сети, поэтому происшествием заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

- Выходить на лед Невы запрещено: в городе действует соответствующий запрет. Личность нарушителя позже удалось установить: им оказался 60-летний мужчина, местный житель Петербурга, - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по СЗФО.

Теперь петербуржцу может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей. Сейчас материалы дела направлены в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Там на нарушителя составят административный протокол.

Полицейские напоминают, что выход на лед водных объектов Петербурга запрещен до 15 апреля. На Финский залив нельзя выходить с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля.