60-летнему петербуржцу грозит штраф за катание на велосипеде по льду Невы

Полицейские нашли нарушителя Фото: Артем КИЛЬКИН

Транспортная полиция Петербурга нашла мужчину, который катался по льду Невы и попал на видео. Кадры были опубликованы в Сети, поэтому происшествием заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

- Выходить на лед Невы запрещено: в городе действует соответствующий запрет. Личность нарушителя позже удалось установить: им оказался 60-летний мужчина, местный житель Петербурга, - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по СЗФО.

Теперь петербуржцу может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей. Сейчас материалы дела направлены в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Там на нарушителя составят административный протокол.

Полицейские напоминают, что выход на лед водных объектов Петербурга запрещен до 15 апреля. На Финский залив нельзя выходить с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля.