Заболеваемость детей гриппом и ОРВИ начала снижаться в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге стало снижаться количество заболевших детей, которые не посещают образовательные учреждения. За сутки выздоровели 500 школьников и 214 воспитанников детских садов. Тем не менее, в учреждениях продолжают соблюдать профилактические меры.

- Если в классе болеют 20% и более учащихся, то весь класс переходит на временное дистанционное обучение. Детей и сотрудников с признаками ОРВИ отправляют домой до выздоровления, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по образованию Петербурга.

Напомним, сейчас в Северной столице дистанционно обучается 65 школьных классов. Не посещают учреждения 11 групп в детских садах города. В понедельник по статистике Комитета болели дома около 43 тысяч школьников и 19 тысяч воспитанников дошкольных учреждений.