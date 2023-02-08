Знакомство в Сети обернулось для петербурженки изнасилованием

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Артем КИЛЬКИН

Знакомство в интернете обернулось для жительницы Петербурга изнасилованием. 21-летняя девушка познакомилась с парнем в Сети и вскоре решила с ним встретиться. Мужчина заехал за ней домой, а дальше они вместе поехали к нему в гости в Мурино.

- Квартира парня находилась на улице Менделеева. Пара пила алкогольные напитки. По словам потерпевшей, после этого мужчина начал к ней приставать и изнасиловал, - пишет «Мойка 78».

Девушка не сразу обратилась в полицию. Сначала она рассказала об этом своему знакомому. А он передал информацию в правоохранительные органы. Полицейские позже задержали подозреваемого. Им оказался 22-летней парень.

По предварительной информации, он живет в Петербурге. А квартиру в Мурино снял всего на несколько часов. Также девушке он представился не настоящим именем. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.