20 нелегальных торговых точек ликвидировали в пяти районах Петербурга

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд Фото: Пресс-служба Смольного

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд по городу и выявили незаконные объекты уличной торговли. В результате рейда были освобождены 20 земельных участков. Проверки прошли на территории пяти районов. Проверены и те локации, на которые жаловались петербуржцы.

- В ходе мероприятий торговые модули, столы, стеллажи, прилавки по продаже продуктов питания, овощей, фруктов, рыбы, текстиля, очков, сувениров и прочих непродовольственных товаров ликвидированы у нескольких станций метро и на Дворцовой площади, - сообщает пресс-служба Комитета.

Кроме этого, специалисты изъяли у продавцов все торговое оборудование и товар – всего 1220 единиц. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. В Комитете напомнили, что законно размещать торговые точки могут только представители малого и среднего бизнеса.