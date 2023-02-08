Студентку СПбГУ арестовали в Латвии за ведение Telegram-каналов

Студентку СПбГУ арестовали в Латвии за ведение телеграмм-каналов Фото: Олег ЗОЛОТО

Студентку Санкт-Петербургского государственного университета арестовал Рижский городской суд. Сама девушка является гражданкой Латвии. По версии следствия, студентка вела телеграмм-каналы, которые действуют в интересах России и против интересов Украины и Латвии.

- Мы уверены, что такого рода подозрения не могут служить основанием для столь жестких действий – задержаний и обысков, – которые осуществлены в отношении девушки, - говорится в сообщении пресс-службы партии «Русский союз Латвии», к которой была причастна студентка СПбГУ в школьные годы.

Известно, что в следственном изоляторе Риги девушка проведет, как минимум, два месяца. Судебное заседание прошло 8 февраля в удаленном режиме. Студентке вменяют две статьи Уголовного кодекса Латвии: «помощь иностранному государству» и «нарушение санкций ООН».