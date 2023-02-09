ФСБ передала в музей Петербурга изъятый револьвер 1892 года

ФСБ передала в Военно-исторический музей Петербурга изъятое историческое оружие. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

Представители петербургского Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти передали на постоянное хранение Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи образцы исторического оружия, изъятые в ходе операций против нелегальных «оружейников».

- Музею переданы французский 8-мм револьвер образца 1892 года и основные части тяжелого противотанкового ружья Madsen 1935 года выпуска, - сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ России.

Историческое оружие, признанное культурной ценностью, было изъято у фигурантов уголовного дела. Двое жителей Северо-Запада торговали «стволами» и попались на операции «контрольная закупка».Позднее их осудили, а конфискованный товар передали в музей, где револьвер и ствол противотанкового ружья могут стать частью экспозиции.