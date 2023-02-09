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НовостиОбщество9 февраля 2023 16:03

Не делайте так: Петербуржцы назвали, что их бесит на первом свидании

Разговоры о бывших раздражают петербуржцев на первом свидании
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржцы назвали, что их бесит на первом свидании

Петербуржцы назвали, что их бесит на первом свидании

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчины и женщины из Петербурга рассказали, что больше всего их раздражает на первом свидании. Жители города приняли участие в соцопросе ювелирной компании SOKOLOV и экспертов приложения для знакомств Mamba. В опросе приняли участие 4157 человек.

- Половину мужчин раздражает, если девушка на свидании отвлекается на телефон. 44% не довольны молчанием и односложными ответами. Треть петербуржцев ненавидит разговоры о бывших. 14% негативно отнесутся к опозданиям девушки, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Девушки тоже ответили на вопросы о первом свидании. 62% петербурженок больше всего не смогут терпеть неухоженность молодого человека. Половина опрошенных возмутится, если парень пригласит их домой после первой встречи. 44% девушек не выносят «зависание» в телефоне, а 37% - считают неприемлемыми разговоры только о себе.