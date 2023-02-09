Умер Борис Остроброд, основатель петербургской сети магазинов одежды Sela

Борису Остроброду было 65 лет. Фото: Скриншот из видео / vk.com/iamboss_sb

В четверг, 9 февраля стало известно о смерти основателя петербургской сети магазинов одежды Sela Бориса Остроброда. Последние годы бизнесмен жил в Латвии. Его не стало из-за автомобильной аварии: мужчина ехал вдоль озера, машина соскользнула и упала в воду. Борис Остроброд утонул. О его смерти сообщил брат Бориса Аркадий Пекаревский.

- Сегодня утром не стало моего брата и учителя. Похороны состоятся ориентировочно 19 февраля в Израиле, - написал он в социальных сетях.

Борису Остроброду было 65 лет. Вместе с Аркадием Пекаревским, своим двоюродным братом, в 1991 году они основали компанию Sela. Изначально это были поставки одежды в универмаги Петербурга. Первый фирменный магазин в Северной столице появился в 1998 году.