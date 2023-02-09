Сотрудники аэропорта Пулково поздравили пассажиров со 100-летием гражданской авиации

Гостей терминала угостили легендарными конфетами «Взлет». Фото: t.me/pulkovo_led

В аэропорте Пулково пассажиров и гостей терминала поздравили со столетием гражданской авиации. Для них провели праздничное мероприятие с викториной и авиапочтой. А в качестве презента – карамель «Взлет». Всем присутствующим раздали 100 килограмм конфет, которые напоминают о путешествиях детства.

- Работники авиакомпании и аэропорта устроили флешмоб, они выстроились в цифру «100» как символ юбилея отрасли. Посетители аэропорта могли сфотографироваться на специальной фотозоне, - рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково.

Сотрудники аэропорта подготовили для пассажиров викторину по авиационной тематике. Все желающие также смогли отправить праздничные открытки своим родным и близким. Авиапочта оперативно доставит послания.