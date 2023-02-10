«Выход на лед смертельно опасен»: петербургских рыбаков предупредили о шторме

Рыбаков предупреждают об опасности выхода на лед. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербургском управлении МЧС и дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений – дамбы – предупредили рыбаков о смертельной опасности. Из-за шторма и подъема воды на Финском заливе, а также в устье Невы может растрескаться лед. Дальнейшее понятно: провалился – утонул.

- 10 февраля в Петербурге ожидается усиление ветра, из-за чего прогнозируется подъем уровня воды и разрушение ледового покрова. Выход на лед смертельно опасен! Убедительно просим соблюдать элементарные правила безопасности в сложных погодных условиях, - говорится в обращении к петербуржцам и гостям города.

Кроме наводнения, опасность представляет и штормовой ветер, порывы которого будут достигать 20-25 метров в секунду. Поэтому в МЧС советуют горожанам закрыть все окна и балконные двери. Убрать с балконов и лоджий вещи, которые может сдуть ветром вниз. При нахождении на улице лучше не ходить вдоль домов, а также держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, деревьев и прочих «падучих» предметов.

Автомобилистам стоит припарковать машину в гараже, на крытой стоянке или наоборот, на открытом месте.

Синоптики обещают, что к ночи стихия угомонится.