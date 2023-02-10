Массовое ДТП с фурами перекрыло проезд по Новоприозерскому шоссе у Петербурга

На "Сортавале" массовое ДТП. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

Серьезное массовое ДТП с фурами полностью перекрыло проезд по Новоприозрескому шоссе в сторону Петербурга. Авария произошла на подъезде к развязке с КАД у бывшей «Икеи». Водители сообщают о серьезной пробке.

- В 13:30 на 11-м километре федеральной дороги А-121 «Сортавала» произошло попутное столкновение трех грузовых и пяти легковых автомобилей. В связи с тем, что проезжая часть занята поврежденными автомобилями, движение в сторону Петербурга временно перекрыто, - сообщает пресс-служба Управления федеральный автодорог «Северо-Запад».

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Но из грузовиков на дорогу высыпался товар, который сейчас убирают с трассы сами водители и работники дорожных служб

Причины и обстоятельства ДТП установят дознаватели Госавтоинспекции, но основной версией являются плохие погодные условия. В Петербурге с утра метет метель, из-за которой видимость снизилась до минимума. А дороги покрылись слоем накатанного снега.

В ГИБДД предупреждают водителей о сложной ситуации на дорогах, и советуют по возможности не пользоваться машиной.