Смертность снизилась на 12,73% в Петербурге за две недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертность в Петербурге снизилась на 12,73 процента за последние две недели. В январе по сравнению с январем 2019 года этот показатель сократился на 8,2 процента. Обстановка в Северной столице складывается в два раза удачнее, чем по стране в целом.

- Внимательно слежу за показателями смертности и летальности в Санкт-Петербурге – все-таки это основной показатель, который определяет работу системы здравоохранения. Заметил, что в Петербурге ситуация обстоит лучше, чем в других регионах России, - отметил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

По его словам, для отслеживания динамики смертности от коронавируса нужно обращать внимание на долю пациентов, которые умерли в первые сутки после госпитализации, медики называют это «досуточной летальностью». По этому показателю в Петербурге тоже одни из лучших позиций в стране.