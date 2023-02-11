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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 8:04

Трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне в бане Приморского района Петербурга

Малышка прыгнула в бассейн, когда родители отвлеклись
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочку забрала машина скорой помощи

Девочку забрала машина скорой помощи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трехлетняя малышка чуть не погибла после неудачного купания в бассейне бани. Инцидент случился в Приморском районе Петербурга. Девочка прыгнула в бассейн, когда родители ненадолго отвлеклись. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочка с аспирационным синдромом на машине скорой помощи была доставлена в детскую городскую больницу №2. Она была в тяжелом состоянии, - сообщает источник.

Администратор банного комплекса сообщила о произошедшем в полицию. За жизнь девочки сейчас борются врачи. Но состояние малышки пока остается тяжелым. Обстоятельства случившегося будут выяснять полицейские.