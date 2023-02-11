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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 9:23

Питбуль покусал 9-летнюю девочку во дворе дома в Петербурге

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собака покусала девятилетнюю девочку в Красносельском районе Петербурга. Инцидент произошел вечером в пятницу 10 февраля. Пес напал на школьницу прямо во дворе дома на улице Пионерстроя. Мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию.

- Сотрудники полиции побывали на месте происшествия. Стало известно, что 51-летний хозяин пса выгуливал животное без намордника и поводка. Поэтому породистый питбуль напал на ребенка, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

После случившегося 9-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос о возбуждении уголовного дела.