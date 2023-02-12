Ночь на воскресенье стала самой холодной в Петербурге с начала февраля

Ночь на воскресенье, 12 февраля, стала самой холодной в месяце в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночь на воскресенье, 12 февраля, в Петербурге стала самой холодной с начала последнего зимнего месяца. Это заметил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. Но не спишите радоваться, любители морозов. Оттепель уже не за горами, так что на дорогах скоро снова будет слякоть.

- К шести часам утра температура в Петербурге опустилась до минус 10,2 градуса по Цельсию. Это самая низкая температура с начала февраля, и таких морозов в Северной столице не было с конца первой декады января, - подметил синоптик в своем Telegram-канале.

Любопытно, что в прошедшую субботу максимум температуры воздуха составил +0,1 градуса. А поздним вечером в городе резко похолодало благодаря морозному и сухому гребню антициклона. Но, как уже сказано, днем или вечером в воскресенье оттепель снова вернется – вместе со снегом, местами даже мокрым.