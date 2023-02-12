Полиция задержала хозяина питбуля Беса, покусавшего девятилетнюю девочку в Петербурге

Полиция задержала хозяина питбуля, покусавшего школьницу в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала хозяина питбуля по имени Бес, который вцепился в лицо девятилетней девочки на юго-западе Петербурга. Напомним, 51-летний мужчина выгуливал собаку на улице Пионерстроя вечером в пятницу, 10 февраля. Пес был без намордника и поводка. В какой-то момент Бес увидел гулявшего рядом ребенка, накинулся на него и сильно покусал. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее множественные раны лица, в том числе повреждены лицевые кости. Сейчас ее лечат медики.

- Владельца собаки задержали. Полиция проводит доследственную проверку, по ее результатам примут процессуальное решение, - сообщил источник АН «Оперативное прикрытие».

Добавим, что с девочкой находятся ее родители. Ей предстоит долгая реабилитация, занятия в школе придется на время оставить.