Девушка жестоко избила подростка в кафе на Думской улице

Посетительница кафе на Думской жестоко избила парня. Фото: "Мегаполис"

Девушка с кулаками накинулась на подростка в кафе на Думской улице в Петербурге. Видео ожесточенной схватки опубликовали несколько городских сообществ во «Вконтакте». При этом осталось неизвестным, с чего именно начался конфликт. Судя по записи, посетители спокойно ели шаверму. Но в какой-то момент на одного из парней за столом набросилась с проклятиями девушка в черной шубке по имени Аня. Она не стеснялась бить обидчика кулаками в лицо и даже локтем. Парень при этом сгруппировался и никак не отвечал. Ее еле оттащили подруги и сотрудники кафе. А потом барышни заметили, что их снимали на камеру другие посетители.

Следом подружки угрожали расправой автору видео. Фото: "Мегаполис"

- Пойдем, выйдем на улицу, че ты снимаешь? Мы тебя там *** (оскорбим и побьем. – Прим.ред.), - сказали девушки автору видео.

В итоге скандалисток удалось выставить вон, и больше они никому не навредили. О состоянии здоровья побитого парня никто ничего не пишет.