Лжеминеры на час остановили работу Эрмитажа

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о минировании. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетителей Эрмитажа внезапно эвакуировали средь бела дня в воскресенье, 12 февраля. Гости музея делились в соцсетях, что их предупредили о некой угрозе. Оказалось, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что Эрмитаж якобы заминировали. Поэтому всех посетителей попросили на выход. Музей временно закрыли на вход. Но проверка быстро закончилась, постарались кинологи с опытными собаками. Ничего опасного они не нашли.

- По состоянию на 15:00, музей вернулся к штатной работе по приему посетителей, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе Эрмитажа. – Главный музейный комплекс закрыли для приема гостей на непродолжительное время, чтобы провести проверку после получения сообщения о минировании здания.

Добавим, что полиция проводит проверку по факту розыгрышей лжеминеров.