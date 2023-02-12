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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 12:17

Лжеминеры на час остановили работу Эрмитажа

Всех посетителей временно эвакуировали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетителей Эрмитажа внезапно эвакуировали средь бела дня в воскресенье, 12 февраля. Гости музея делились в соцсетях, что их предупредили о некой угрозе. Оказалось, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что Эрмитаж якобы заминировали. Поэтому всех посетителей попросили на выход. Музей временно закрыли на вход. Но проверка быстро закончилась, постарались кинологи с опытными собаками. Ничего опасного они не нашли.

- По состоянию на 15:00, музей вернулся к штатной работе по приему посетителей, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе Эрмитажа. – Главный музейный комплекс закрыли для приема гостей на непродолжительное время, чтобы провести проверку после получения сообщения о минировании здания.

Добавим, что полиция проводит проверку по факту розыгрышей лжеминеров.