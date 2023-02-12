100 отделений школьной организации «Движение первых» открылось в Петербурге

Фото: vk.com/rddmspb

Более 100 отделений школьной организации «Движение первых» открыли в Петербурге. Об этом рассказали в официальной группе организации, созданной для детей и молодежи во «Вконтакте». Иначе движение называют новой пионерией. Теперь школьникам Северной столицы можно разнообразно занять свой досуг, вступив в одно из отделений организации. Председателем петербургского движения назначили учителя истории и обществознания из школы №619 Егора Киреева, которого ранее признавали лучшим педагогом года.

- С помощью наших тысячи детей смогут реализовывать свой потенциал. Мы верим, что дальше все будет только приумножаться и развиваться, а молодому поколению выпадут миллионы шансов проявить себя еще больше! – пишут организаторы движения в своей группе.

Напомним, предложить возродить пионерию или же сделать ее аналог Владимиру Путину предложила девочка из Луганска Диана Красовская. Ранее она дала эксклюзивное интервью «КП-Петербург» о том, как ей удалось уговорить президента.