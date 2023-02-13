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НовостиАвто13 февраля 2023 19:27

Поворот на КАД в сторону Приморского шоссе закроется в Петербурге в ночь на 14 февраля

Ограничения ввели из-за ремонтных работ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Поворот на КАД в сторону Приморского шоссе будет закрыт

Поворот на КАД в сторону Приморского шоссе будет закрыт

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поворот с Левашовского шоссе на КАД в сторону Приморского шоссе будет закрыт в ночь с 13 на 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы».

- В связи с проведением работ по ремонту барьерного ограждения в ночь с 13 на 14 февраля в период с 23:00 до 05:00 поворот с Левашовского шоссе на КАД в сторону Приморского шоссе будет закрыт, - говорится в сообщении.

Петербуржцев информируют, что поворот с кольцевой дороги в сторону Горского шоссе будет работать в штатном режиме.

Для того, чтобы объехать ограничение и проехать в сторону Приморского шоссе, можно использовать проезд по Левашовскому шоссе. Водителей просят заранее выбрать подходящий маршрут и быть аккуратными на дороге.