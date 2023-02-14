Часть фасада дома рухнула на«Мерседес» на улиц Красного Текстильщика в Петербурге

На Красного Текстильщика "Мерседес" засыпало кирпичами. Фото: СОЦСЕТИ

Рухнувшие с фасада кирпичи побили «Мерседес» на улиц Красного Текстильщика в Петербурге. Обломки штукатурки и прочие стройматериалы красиво легли на капот и крышу премиальной иномарки.

- Во дворе на улице Красного Текстильщика ЧП. Обвалилась часть облицовки фасада многоквартирного дома. Пострадал по меньшей мере один автомобиль. Буду держать в курсе - написал в соцсетях глава муниципального образования «Смольнинское» Владимир Королев.

Судя по фото, обрушение произошло в темное время суток и никто из прохожих не пострадал. А вот у «Мерседеса» разбито лобовое стекло. Кроме того, иномарке предстоит кузовной ремонт, что в нынешних условиях дефицита запчастей будет долго и дорого.

Компенсацию ущерба владелец авто сможет потребовать с управляющей компании, которая следит за домом.