Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 февраля 2023 5:43

Часть фасада дома рухнула на«Мерседес» на улиц Красного Текстильщика в Петербурге

О ЧП в соцсетях сообщают местные жители
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Красного Текстильщика "Мерседес" засыпало кирпичами.

На Красного Текстильщика "Мерседес" засыпало кирпичами.

Фото: СОЦСЕТИ

Рухнувшие с фасада кирпичи побили «Мерседес» на улиц Красного Текстильщика в Петербурге. Обломки штукатурки и прочие стройматериалы красиво легли на капот и крышу премиальной иномарки.

- Во дворе на улице Красного Текстильщика ЧП. Обвалилась часть облицовки фасада многоквартирного дома. Пострадал по меньшей мере один автомобиль. Буду держать в курсе - написал в соцсетях глава муниципального образования «Смольнинское» Владимир Королев.

Судя по фото, обрушение произошло в темное время суток и никто из прохожих не пострадал. А вот у «Мерседеса» разбито лобовое стекло. Кроме того, иномарке предстоит кузовной ремонт, что в нынешних условиях дефицита запчастей будет долго и дорого.

Компенсацию ущерба владелец авто сможет потребовать с управляющей компании, которая следит за домом.