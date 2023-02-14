266 пьяных водителей за два дня рейда поймали в Петербурге и Ленобласти

266 пьяных водителей поймали в ходе рейда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более двух сотен пьяных водителей попались инспекторам ГИБДД в Петербурге и Ленобласти за два дня рейда. Большая часть нарушителей отделалась крупными штрафами в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. Но особо одаренные, севшие за руль в пьяном виде повторно, пойдут по уголовному делу.

- В минувшие выходные Госавтоинспекция провела масштабный рейд «Нетрезвый водитель». Ежедневно на дороги города и области выходили более 100 экипажей ДПС. Им помогали специалисты регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Наркоконтроль участвовал в рейде не случайно. Полиции регулярно попадаются водители, у которых в машине есть кое-что запрещенное. Так вышло и на этот раз. В иномарке с девушкой за рулем, был обнаружен сверток с порошком, а также точные весы. Теперь у хозяйки машины будут проблемы посерьезнее, чем лишение прав.