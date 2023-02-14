25 тысяч флаконов поддельных духов изъяли в магазинах в Апраксином дворе

На "Апрашке" изъяли сомнительный парфюм. Фото: Санкт-петербургская таможня.

Петербургские таможенники нашли поддельные (кто бы мог подумать!) духи в магазинах в Апраксином дворе. На самый известный городской рынок они пришли с проверкой. Результатом стало изъятие почти 25 тысяч флаконов с ароматным товаром.

- Сотрудники Санкт-Петербургской таможни и Северо-Западного таможенного управления провели проверочные мероприятия в помещениях Апраксина двора. Выявлен факт хранения и реализации более 24,5 тысяч единиц парфюмерной продукции торговых марок Dior, Givenchy, Tom Ford, Lacoste, Chanel и других, - сообщает пресс-служба таможенного управления.

У торговцев не оказалось документов на товар, подтверждающий легальность его происхождения и ввоза в страну. А сами духи не имели обязательной маркировки.

В итоге всю сомнительную парфюмерию изъяли и отправили на экспертизу. Дальнейшую судьбу товара и степень ответственности продавцов определят по ее итогам.