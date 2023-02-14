17 электричек на Балтийском направлении отменят в Петербурге с 21 февраля

График изменят по техническим причинам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

График движения пригородных поездов в Балтийском направлении изменится с 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба АО «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Пассажиров проинформировали, что изменения введут из-за технических причин.

- По техническим причинам 21 февраля 2023 года изменяется движение пригородных поездов, - говорится в сообщении.

Судя по новому расписанию, которое опубликовано на официальных ресурсах СЗППК, несколько поездов будут полностью отменены. 17 электричек больше не будут курсировать в прошлых направлениях. Вместо них назначены восемь новых поездов, которые будут ездить в Балтийском направлении.

Подробнее с изменением графика движения пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте СЗППК.