ИТМО получит грант на 514 млн рублей на проекты инженерной школы

Команда ИТМО на заседании Совета ПИШ. Фото: ФГАНУ «Социоцентр»

Передовая инженерная школа ИТМО получит грант в размере более 514 миллионов рублей. Промежуточные результаты работы инженерной школы уже известны. Сейчас она ведет совместные проекты с «Татнефтью», «Газпромнефтью», «РЖД».

- В инженерной школе готовим лидеров инженерных групп. Для того, чтобы наши студенты стали лицом передовой инженерной школы, мы запустили цифровую платформу, где отражается проектный и лидерский трек, - отметил Александр Виноградов, директор ПИШ ИТМО.

В этом году организация запустит новые образовательные программы, одной из которых станет «Прикладная геномика». В Петербурге будет запущен R&D центр.

Сейчас в школе есть четыре направления обучения «Химия и искусственный интеллект», «Инженерия цифровых систем», «Инженерия машинного обучения», а также «Искусственный интеллект в биотехнологических системах».