Балтийский дом отменил спектакль с Ксенией Раппопорт после ее поддержки Лии Ахеджаковой

Спектакль отменен по техническим причинам Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском театре «Балтийский дом» по техническим причинам прямо перед началом отменили спектакль, который был запланирован на 14 февраля. О том, что постановка «Эйнштейн и Маргарита» все-таки не состоится сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

- По техническим причинам показы спектакля «Эйнштейн и Маргарита» 14 и 15 февраля отменяются, - говорится в сообщении.

Главные роли в спектакле должны были исполнить актеры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Известно, что Ксения незадолго до этого поддержала в своих социальных сетях Лию Ахеджакову, спектакли с участием которой сняли с репертуара театра «Современник».

- Я уверена, что зрителей, которым необходима эта актриса, в тысячи раз больше, чем тех, кто жаловались. Только они пишут, а мы молчим. Давайте любить вслух, - написала Раппопорт в своих соцсетях.