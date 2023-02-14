Творческая встреча с создателем «Ежика в тумане» Юрием Норштейном пройдет в Петербурге. Фото: t.me/kult_spb

Встреча с мультипликатором Юрием Норштейном состоится петербургском музее Анны Ахматовой. Она запланирована на 16 февраля в 18:30. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

- На встрече речь пойдет о том, как поэтический строй укладывается во внутреннюю структуру изображения в кинематографе, как найти баланс между оригиналом и собственным замыслом, - говорится в сообщении.

Стоимость билета на встречу с легендой составит 250 рублей. Для обладателей льгот билет обойдется в 200 рублей.

Напомним, Юрий Норштейн – российский режиссер мультипликационного кино и создатель мультфильма «Ежик в тумане», который собрал 35 международных наград и всесоюзных премий.