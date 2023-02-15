Доходный дом Рыбина на Петроградской стороне стал памятником

Дом Рыбина признали памятником. Фото: КГИОП

Доходный дом купца Федора Рыбина, расположенный по адресу: улица Ленина, 19 А, получил статус памятника регионального значения. Распоряжение об этом выпустил городской комитет по охране памятников (КГИОП). Теперь объект находится под защитой государства.

- Здание в стиле неоклассицизма построено в 1909-1910 годах по проекту архитектора Павла Петровича Светлицкого для купца второй гильдии Федора Матвеевича Рыбина, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Дом практически полностью сохранил свой изначальный вид. Его отличают два полукруглых эркера на фасаде. Для своего времени здание имело много интересных технологий. В том числе индивидуальное паровое отопление при сохранении дровяных печей и каминов. А также автоматический «устранитель нечистот» в канализации.

Сейчас здание используется по прямому назначению. Первый этаж нанимают магазины, а пять оставшихся - жилые квартиры.